11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне в возрасте 83 лет умерла британская актриса Барбара Виндзор. Об этом со ссылкой на ее мужа Скотта Митчелла сообщила вещательная корпорация ВВС.

Причиной смерти киноактрисы стала болезнь Альцгеймера, которой она страдала с 2014 года.

За свою 60-летнюю карьеру Барбара Виндзор снялась более чем в 50 лентах. Зрителям она известна по серии фильмов "Так держать" и сериалу "Жители Ист-Энда". Также актриса исполнила роль Сони в дилогии Тима Бертона "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

В 2010 году Барбара Виндзор была удостоена ордена Британской империи.-0-