Умерла "девушка Бонда", секс-символ начала 80-х Таня Робертс

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса, модель и секс-символ начала 80-х годов Таня Робертс, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", умерла в возрасте 65 лет, сообщил портал TMZ.

Как рассказал представитель актрисы, Таня в канун Рождества упала, когда гуляла со своими собаками. Вернувшись домой, она потеряла сознание. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, состояние актрисы не улучшалось. Таня Робертс скончалась в воскресенье, 3 января.

Таня снялась в фильме "Вид на убийство" (1985), где ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда. Робертс также сыграла главные роли в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина - королева джунглей" и "Почти беременна". Всего на ее счету 41 актерская работа, начиная с 70-х годов.

Кроме того, Таня была успешной моделью. Она позировала для известного журнала Playboy и снималась в разных телевизионных рекламных роликах.-0-