Умерла Элина Быстрицкая

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958).

После "Тихого Дона" Элина Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах". Из последних кинокартин - "Сага древних булгар" и "Возвращение Мухтара".-0-

Фото из Instagram-аккаунта певицы