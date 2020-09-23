Умерла французская певица Жюльетт Греко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Жюльетт Греко умерла сегодня в своем любимом доме, окруженная родными. Ее жизнь была незаурядной", - сказали агентству в семье артистки.

Певица стала звездой во Франции, воплотив в своих песнях чувства местной интеллигенции после Второй мировой войны. Ее карьера длилась более полувека и завершилась только в 89 лет. Жюльетт Греко сыграла в нескольких фильмах, в том числе "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Ночь генералов".-0-