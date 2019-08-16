Умерла голландская принцесса Кристина

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландская принцесса Кристина скончалась сегодня утром в возрасте 71 года, сообщает газета
Принцесса Кристина умерла во дворце Нордейнде в Гааге. В течение нескольких лет она страдала от рака костей.
Принцесса родилась 18 февраля 1947 года. Она была четвертой дочерью королевы Юлианы и принца Бернарда.
В 1975 году принцесса вышла замуж за Хорхе Гильермо. В браке родились трое детей: Бернардо, Николас и Юлиана. В 1996 году супруги развелись.
Закрытая церемония прощания с принцессой Кристиной пройдет во дворце Нордейнде.-0-
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