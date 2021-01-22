Умерла хорватская актриса Мира Фурлан

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватская актриса Мира Фурлан, сыгравшая в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых" , умерла 20 января в возрасте 65 лет, сообщает газета Novi list.
По данным издания, актриса уже давно болела вирусом лихорадки Западного Нила, переданным ей инфицированным комаром. Из-за болезни последние несколько месяцев Мира Фурлан находилась в тяжелом состоянии.
Актриса снималась в известных сериалах "Остаться в живых", где исполнила роль Даниэль Руссо, и "Вавилон-5".-0-