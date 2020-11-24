Умерла испанская актриса Монтсеррат Карулья

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании в возрасте 90 лет скончалась известная актриса кино и театра Монтсеррат Карулья, сообщает газета La Vanguardia.

Родилась Монтсеррат Карулья в Барселоне 19 сентября 1930 года. Ее кинокарьера началась с фильма "Борозды" в 1951 году. Всего она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Последние фильмы с ее участием - "Приют" (El orfanato, 2007), "Рождественская ночь в Барселоне" (Barcelona, nit d'hivern, 2015), сериал "Я знаю, кто ты" (S qui n eres, 2017). У актрисы множество ролей в театральных постановках.

"Мы знаем, что у нее была прекрасная, фантастическая жизнь, она занималась любимым делом и получала от этого удовольствие. Рядом с ней всегда были семья и друзья. Она нас любила и оберегала. Ее же любила вся Каталония", - сказала дочь актрисы Вики Пенья.

В 2008 году актриса была удостоена Золотой медали правительства Каталонии.-0-