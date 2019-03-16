Умерла Юлия Началова

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Юлия Началова умерла в субботу в Москве в возрасте 38 лет, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева, пишет ТАСС.
"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в
В субботу врачи прооперировали ногу Началовой, сообщил ранее ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов. До этого артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, ее состояние оценивалось как тяжелое, Началову ввели в состояние искусственной комы. Она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.
Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".-0-
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