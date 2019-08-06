Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Associated Press .

Писательница скончалась вечером 5 августа в медицинском центре в Нью-Йорке.

Тони Моррисон - первая представительница афро-американской литературы, удостоившаяся Нобелевской премии по литературе (1993 год). Шведская академия отметила ее использование языка и дальновидную силу. Также в 1988 году писательница была удостоена Пулитцеровской премии.

Она является автором таких известных романов, как "Возлюбленная", "Сула", "Песнь Соломона".-0-