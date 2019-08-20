20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
В театре кончину актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.
О дате и месте прощания будет объявлено позже.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах". Снималась в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня". Всего на ее счету более 80 фильмов и телесериалов. Кроме того, она много лет работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (ныне Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2803 BYN
|2.279 BYN
|2.282 BYN
|USD
|2.0584 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0864 BYN
|3073 BYN
|3.089 BYN