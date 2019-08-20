20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

В театре кончину актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.

О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах". Снималась в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня". Всего на ее счету более 80 фильмов и телесериалов. Кроме того, она много лет работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (ныне Российский академический молодежный театр). В 2001 году ей было присвоено звание народной артистки России.-0-