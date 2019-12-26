Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Информация о прощании будет предоставлена позднее.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье Бориса Волчека и Веры Майминой. Отец - кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать - сценаристка.

В 1955 году Галина Волчек окончила Школу-студию им.Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им.М.Горького (ныне - Школа-студия, институт, им.Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном театре им.А.П.Чехова).

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру "Современник". В первые годы работы в театре играла в спектаклях "Вечно живые" и "В поисках радости" по произведениям Виктора Розова, "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.

В 1962 году Волчек дебютировала в качестве театрального режиссера. Она поставила спектакль "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Далее последовали спектакли "В день свадьбы" по произведению Виктора Розова (постановка осуществлена совместно с Олегом Ефремовым), "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова, "На дне" по пьесе Максима Горького, "Принцесса и дровосек" по мотивам чешских народных сказок (совместно с Олегом Далем) и другие.

В 1972 году Галина Волчек была выбрана труппой худруком этого театра. За годы работы в "Современнике" она поставила более 30 спектаклей. Параллельно с работой в театре Галина Волчек снималась в кино. Исполняла роли в фильмах "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983) и других.

Народная артистка СССР (1989). Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств "Ника". Герой Труда РФ (2017).