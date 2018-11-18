Умерла оперная певица Народная артиска СССР Диана Петриненко

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве на 89-м году жизни скончалась оперная певица, Народная артистка СССР Диана Петриненко, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Сергей Проскурня.

Диана Петриненко родилась в Черкасской области, окончила Киевскую консерваторию, солировала в Государственной хоровой капелле "Думка", а затем в Киевской филармонии. Она исполняла оперные арии, русские и украинские народные песни.

Певица с успехом гастролировала в Канаде, США, Италии, Франции, Японии и других странах мира, потом преподавала в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.-0-