Умерла писательница Джоан Дидион

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская писательница Джоан Дидион, автор мемуаров "Год магического мышления" (The Year of Magical Thinking, 2005) умерла на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на заявление издательского дома Penguin Random House сообщает ТАСС.

Причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.

Писательница родилась в 1934 году в городе Сакраменто (штат Калифорния). В 2006 году была номинирована на Пулитцеровскую премию за биографию или автобиографию. В 1970 году мир увидел роман "Как Бог на душу положит" (Play It as It Lays), который журнал The Times включил в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 годы. В 1972 году состоялась премьера американского драматического фильма "Играй как по писаному" (Play It as It Lays), автором сценария к которому выступили Дидион и Джон Грегори Данн.-0-