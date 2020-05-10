Умерла последняя принцесса королевской династии Ирака

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последняя принцесса из иракской королевской династии Хашимитов умерла в Лондоне на сотом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Аль-Багдад аль-Яум".

По информации семьи, принцесса Бадия умерла 9 мая в одной из клиник Лондона, не дожив несколько недель до ста лет.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании 10 мая выразили соболезнования в связи со смертью Бадии бинт Али бен Хусейн аль-Хашими.

Она родилась в Дамаске в 1920 году. Ее дед шериф Мекки Хусейн бен Али из династии Хашимитов в 1916 году поддержал англичан и позднее стал первым королем Хиджаза (ныне часть Саудовской Аравии). Сын Хусейна Абдалла стал эмиром Трансиордании, а потом и первым королем Иордании; сын Фейсал, всего несколько месяцев пробыв единственным королем Сирии, вошел в историю как основатель и первый король Ирака. А старший сын Али, отец Бадии, должен был взять в свои руки управление наследием отца на Аравийском полуострове. Но претензии Хусейна на главенство над всеми арабами привели к войне, и в конечном итоге Али вместе с семьей вынужден был уехать из Мекки в Ирак.

В 1958 году принцесса Бадия избежала гибели во время резни во дворце Каср ар-Рихаб в Багдаде во время военного переворота, когда была расстреляна почти вся королевская семья Фейсала II, Они укрылись в посольстве Саудовской Аравии, саудовские дипломаты помогли Бадии, ее мужу и детям перебраться из Багдада в Каир. Из Египта семья уехала в Швейцарию и уже позднее обосновалась в Лондоне.-0-