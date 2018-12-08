8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве 8 декабря на 92-м году жизни умерла правозащитница Людмила Алексеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

Людмила Алексеева - Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года, отмечена благодарностью президента РФ (2008).

Награждена орденами Почетного легиона (Франция, 2007), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2009), Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2008), имеет орден "Крест Марьямаа" III класса (Эстония, 2012).

Лауреат премий Улофа Пальме (Швеция, 2004), "Премии демократии" Национального фонда поддержки демократии (США, 2004), "Человек года — 5765" Федерации еврейских общин России в номинации "Правозащитная деятельность" (2005), "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова (Европарламент, 2009), премии им. Вацлава Гавела в области прав человека (ПАСЕ, 2015).-0-