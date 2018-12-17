Умерла профессор МГУ Ия Маяк

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского университета Ия Маяк умерла на 97-м году жизни, сообщает НСН.
С 1961 года Маяк работала на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора.
Ия Маяк - автор монографий «Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э.», «Рим первых царей», «Римляне ранней республики», «Римские древности по Авлу Геллию. История. Право», редактор первого русского перевода «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского.
Прощание с ней пройдет в зале Хованского крематория 19 декабря.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.403 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.122 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN