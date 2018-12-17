Умерла профессор МГУ Ия Маяк

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского университета Ия Маяк умерла на 97-м году жизни, сообщает НСН.

С 1961 года Маяк работала на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора.

Ия Маяк - автор монографий «Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э.», «Рим первых царей», «Римляне ранней республики», «Римские древности по Авлу Геллию. История. Право», редактор первого русского перевода «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского.

Прощание с ней пройдет в зале Хованского крематория 19 декабря.-0-