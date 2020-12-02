Умерла российская актриса Нина Иванова

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская, российская актриса и режиссер Нина Иванова, сыгравшая учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну в легендарной картине Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице", скончалась 1 декабря в возрасте 86 лет, сообщает "Российская газета".

"На 87-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Прощание с Ниной Ивановой состоится 4 декабря.

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве и впервые попала в кинематограф в десятилетнем возрасте, сыграв Настеньку в драме "Жила-была девочка" Виктора Эйсымонта.

Окончив школу, поступила в медицинский институт и в кино какое-то время не снималась. Но все решил случай: Нине Ивановой предложила роль в дипломном фильме подруга - студентка ВГИК. Работа эта попалась на глаза Марлену Хуциеву, который и пригласил Нину Иванову на главную роль в "Весне на Заречной улице".

Далее были роли в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Наследники", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", "Шурка выбирает море". Сняла несколько сюжетов детского юмористического журнала "Ералаш".-0-