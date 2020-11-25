Умерла российская актриса Светлана Обидина

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла на 46-ом году жизни, сообщает РБК.

"С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Театр приносит соболезнования всем родным и близким Светланы", - говорится на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом".

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. После выпуска работала у Вениамина Фильштинского в театре "На Крюковом канале". Кроме того, она играла в "Балтийском доме" и петербургском "Небольшом драматическом театре" Льва Эренбурга.

Актриса снималась в сериалах "Улица разбитых фонарей", "Преступление и наказание" и "Мажор". Также исполнила роли в фильмах "Остров", "Довлатов", "Дуэлянт", "Петербург. Только по любви".

Причина смерти пока не сообщается.-0-