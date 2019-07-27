Умерла самая старая в мире горилла, жившая в неволе

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоопарке Литл-Рок (Арканзас, США) умерла самая старая равнинная горилла, жившая в неволе. Самке по кличке Труди было 63 года, сообщает
Горилла родилась на воле, но в 1957 году ее привезли из Африки в Соединенные Штаты.
Она содержалась в зоопарках Сент-Луиса и Буффало, а в 1988 году переехала в Литл-Рок, где и осталась на несколько десятилетий.
У Труди был партнер по кличке Олли, но она никогда не оставляла потомства.
Сотрудники зоопарка отметили, что считали Труди членом семьи, хотя та не отличалась хорошим нравом.
Численность западных равнинных горилл в мире оценивается в 150-200 тысяч особей, им угрожает опасность из-за вырубки лесов и браконьерства.-0-
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