Умерла театральный критик Инна Вишневская

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театральный критик, доктор искусствоведения Инна Вишневская скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС.
В последние годы она долго болела и почти не выходила из дома. В 1947 году Вишневская закончила ГИТИС, в 1953 вошла в Союз писателей СССР. Она преподавала в институте театрального искусства, в Литературном институте имени Горького. Ее авторству принадлежат более тысячи работ - о Николае Гоголе, Иване Тургеневе, Константине Симонове и других.
Прощание с Инной Вишневской пройдет 26 ноября, место и время определят родные.-0-
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