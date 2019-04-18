Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", умерла в возрасте 55 лет, сообщает ТАСС.

"Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна", - сообщила подруга Ирины Цывиной актриса Ксения Хаирова.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 года по 2003 год жила и работала в США.

Ирина Цывина была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 году выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, супругой которого была шесть лет, до его смерти.

Актриса играла в антрепризе, снималась в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.-0-