Умерла вдова Слободана Милошевича

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдова лидера бывшей Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович умерла в возрасте 77 лет в России. Об этом сообщила сербская газета
Вдова Милошевича умерла в одном из лечебных учреждений в Сочи. В последнее время Маркович серьезно болела, перенесла несколько операций.
Сербское правосудие объявило Маркович в международный розыск в 2005 году. В последние годы вдова Милошевича проживала в России. В 2010 году Маркович получила в России политическое убежище.-0-
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