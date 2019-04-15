Умерла вдова Слободана Милошевича

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдова лидера бывшей Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович умерла в возрасте 77 лет в России. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости" .

Вдова Милошевича умерла в одном из лечебных учреждений в Сочи. В последнее время Маркович серьезно болела, перенесла несколько операций.

Сербское правосудие объявило Маркович в международный розыск в 2005 году. В последние годы вдова Милошевича проживала в России. В 2010 году Маркович получила в России политическое убежище.-0-