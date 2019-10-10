Умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из старейших российских актрис, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла на 96 году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Каратаева - выпускница ГИТИСа, в который поступила в 1941 году. Едва начав учиться, ушла добровольцем на фронт. После окончания войны закончила учебу.
Потом вместе с Анатолием Папановым работала в Театре русской драмы в Клайпеде, в 1950 году была принята в труппу Московского театра сатиры. Играла в спектаклях "Не ваше дело!", "Квадратура круга", "Подруги", "Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Старая дева", "Восемь любящих женщин".
Неоднократно партнером Каратаевой был Папанов. Их дуэт в спектакле "Гнездо глухаря" вошел в историю отечественного театра. Другой удачный дуэт Папанов - Каратаева был в комедии "Родненькие мои", где они также сыграли супружескую пару. В реальной жизни Папанов и Каратаева прожили вместе 43 года.
Последней ролью Каратаевой, которую она сыграла в день своего 90-летия в Театре Сатиры, была фрекен Бок в "Малыше и Карлсоне, который живет на крыше".-0-