Умерла жена Джона Траволты

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла американская киноактриса и модель Келли Престон, сообщает газета The New York Times.

Она скончалась на 58-м году жизни от рака. Об этом в Instagram написал ее супруг актер Джон Траволта.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла в двухлетней борьбе с раком груди. Она смело сражалась, и в этой битве ее поддерживала любовь многих", - написал он.

Известность Келли Престон принесла роль невесты Тома Круза в фильме "Джерри Магуайер". Также она сыграла в кинолентах "Нечего терять", "Беги" и других.

У актрисы остались дочь Элла и сын Бенджамин. Старший сын Келли Престон и Джона Траволты Джетт умер в 2009 году в возрасте 16 лет.-0-