Умерла звезда "Игры престолов" Дайана Ригг

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни. Она боролась с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали полгода назад, пишет BBC.

Дайана Ригг родилась в Великобритании в 1938 году. Известность она получила в 1969 году после съемок фильма "На секретной службе Ее Величества", в котором сыграла Трейси ди Винченцо - единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился.

Ригг снималась в культовом британском сериале 60-х годов "Мстители", рассказывающем о паре агентов, которым приходится распутывать невероятные преступления. В 2013-2017 годах Ригг сыграла роль Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов".

В 1988 году актриса была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году она получила титул Дама-Командор.-0-