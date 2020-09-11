ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 сентября 2020
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:40 В столице Сомали Могадишо произошло прогремели около семи взрывов В мире
00:19 Умерла звезда "Игры престолов" Дайана Ригг В мире
10.09.20
10.09.20 23:49 Искусственный интеллект написал колонку для The Guardian Технологии
10.09.20 23:15 ФОТОФАКТ: На сцене Большого театра Беларуси состоится премьера оперы "Виллисы. Фатум" Культура
10.09.20 22:45 ФОТОФАКТ: Молодежная сборная Беларуси одержала победу над клубом "Марко-ВГТУ" на турнире памяти Льва Чайлытко Спорт
10.09.20 22:15 "Минчанка" уступила "Липецку" в стартовом матче предварительного этапа Кубка России Спорт
10.09.20 21:41 Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в чемпионате Беларуси Спорт
10.09.20 21:32 Волейболисты "Строителя" победили "Легион" на турнире памяти Льва Чайлытко Спорт
10.09.20 21:27 У оппонентов власти нет задачи участвовать в правовом политическом процессе - Шпаковский Общество
10.09.20 21:22 Шпаковский: с каждым разом радикализация действий во время мирных протестов увеличивается Общество
10.09.20 21:14 Минчанин отстоял право собственности на предоставленную при сносе дома квартиру Происшествия
10.09.20 20:49 Совет ЕЭК рассмотрит введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции Экономика
10.09.20 20:32 Хоккеисты ЦСКА выиграли у "Сибири" в матче чемпионата КХЛ Спорт
10.09.20 20:12 Продлены сроки выплаты именных стипендий Президента в области физкультуры и спорта Президент
10.09.20 19:52 Около 15 моделей тракторов представит МТЗ на выставке "Белагро-2020" Экономика
10.09.20 19:30 БЕЛАЗ поставил три 220-тонных самосвала в Белгородскую область Экономика
10.09.20 19:17 Футболистки "Минска" разгромили БОЦОР в матче женского чемпионата Беларуси Спорт
10.09.20 19:10 ФОТОФАКТ: В Бресте стартовал молодежный велопробег "За сильную и процветающую Беларусь!" Регионы
10.09.20 19:05 Стали известны даты проведения решающей стадии чемпионата Беларуси по волейболу Спорт
10.09.20 18:57 Следователи выясняют обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в Бешенковичах Происшествия
10.09.20 18:53 Могилевский областной драмтеатр готовит фантазию по мотивам "Пиковой дамы" Культура
10.09.20 18:38 Работа по найму, пенсии, иждивенчество - Белстат рассказал об источниках доходов белорусов Экономика
10.09.20 18:38 Глава ВОЗ: в мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса В мире
10.09.20 18:30 Продукцию для больных фенилкетонурией будут производить в Марьиной Горке Регионы
10.09.20 18:24 Белоруска Александра Саснович пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле Спорт
10.09.20 18:18 На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту Происшествия
10.09.20 18:17 В Минске на переходе легковушка сбила ребенка на самокате Происшествия
10.09.20 18:15 WorldSkills дает участникам отличный стимул как профессионалам - мнение Общество
10.09.20 18:09 Автора Telegram-угроз депутату установили в Гомеле Происшествия
10.09.20 18:02 Трое представителей Брестской области удостоены Благодарности Президента за работу в АПК Президент
Все новости
Все новости
В мире
11 сентября 2020, 00:19

Умерла звезда "Игры престолов" Дайана Ригг

Фото Bighead Littlehead
Фото Bighead Littlehead

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни. Она боролась с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали полгода назад, пишет BBC.

Дайана Ригг родилась в Великобритании в 1938 году. Известность она получила в 1969 году после съемок фильма "На секретной службе Ее Величества", в котором сыграла Трейси ди Винченцо - единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился.

Ригг снималась в культовом британском сериале 60-х годов "Мстители", рассказывающем о паре агентов, которым приходится распутывать невероятные преступления. В 2013-2017 годах Ригг сыграла роль Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов".

В 1988 году актриса была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году она получила титул Дама-Командор.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания смерть известных людей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press В столице Сомали Могадишо произошло прогремели около семи взрывов
Фото BBC Глава ВОЗ: в мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса
Фото aa.com.tr Жертвами наводнений в Нигере стали 65 человек
Фото Picture Alliance Евросоюз грозит Великобритании судебным иском
Фото Gloucestershire Echo В Великобритании школьный автобус врезался в мост
Фото reuters.com Пожар вспыхнул в Бейруте в районе порта
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно
Лукашенко: Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач
Швед: мы мобилизуем всех ответственных лиц, чтобы обеспечить в стране спокойствие и правопорядок
"Парк Челюскинцев": ваша готовая квартира с террасой и паркингом! От 3 200 рублей за метр! Приезжайте и выбирайте!
Топ-новости
"Есть попытка захватить власть" - Лукашенко ждет от прокуратуры более острой реакции на некоторые действия
"Гомельтранснефть Дружба" рассказала о договоренностях по реверсивным поставкам нефти
Лукашенко высказался насчет последствий погромов на улицах Минска
Эксперт: протесты в Беларуси - абсолютно узнаваемые постановки для Украины
Пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России откроют Кочанова и Матвиенко
Шпаковский: с каждым разом радикализация действий во время мирных протестов увеличивается
Ночью и утром 11 сентября в Беларуси возможен туман
БЖД предупреждает о возможных сбоях при оформлении электронных билетов ночью 11 сентября
Проект новой госпрограммы "Белорусский лес" направят на согласование в ближайшее время
Гречиха в Беларуси убрана более чем с 40% площадей
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19
РЕПОРТАЖ: Пропускная способность будет вдвое больше: ГТК завершает реконструкцию "Верхнего Теребежова"
Более 190 госстандартов принято в Беларуси в II квартале
РИПО: конкурс WorldSkills - один из механизмов обновления содержания профобразования
Белстат: 84,9% жителей страны - белорусы
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.