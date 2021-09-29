United Airlines уволит около 600 работников, отказавшихся привиться от COVID-19

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская авиакомпания United Airlines заявила, что уволит около 600 сотрудников, которые отказались выполнять требования организации об обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает газета The Hill.

"Это было трудное решение, но безопасность нашей команды всегда была нашим приоритетом", - говорится в совместном заявлении генерального директора United Airlines Скотта Кирби и президента авиакомпании Бретта Харта.

Увольнению подлежат сотрудники, которые не вакцинировались до установленного руководством авиакомпании срока или не предоставили справок о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Штат United Airlines включает 67 тыс. человек. Таким образом, привились более 99% сотрудников авиакомпании.-0-