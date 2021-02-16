Университет Иннополис разработал первую в России цифровую операционную

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Университета Иннополис разработали первую в России цифровую операционную, использовать все возможности которой медики смогут без помощи IТ-специалистов. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает ТАСС.

"Специалисты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис разработали продукт HLOIA. Теперь хирурги смогут делать 3D-модель органа, видео и изображения на основе показаний МРТ. Полученные данные сохраняются в облачном хранилище, а потом с помощью новой программы загружаются на очки смешанной реальности для использования во время операции", - рассказали в университете.

Врач берет очки в операционную и с помощью жестов запускает приложение. Он может рассмотреть смоделированный орган, увеличивая его и вращая на 360 градусов, сопоставить его с настоящим органом. Такая технология помогает ориентироваться при подготовке и во время лапароскопической операции, когда все манипуляции проводятся под кожей через небольшие надрезы. Также хирург может жестами запустить при необходимости заготовленные видео и изображения уже без помощника. Настройка очков занимает несколько минут. Такой алгоритм можно применять при любой операции.

Технологию уже применили во время 30 операций в клиниках медицинских университетов и клинических научных центрах Москвы, Санкт-Петербурга.

"По сути, мы создали цифровую операционную, которая помогает хирургам представить расположение органов пациента в пространственном виде, а не в виде черно-белых срезов КТ. Плюс мы исключаем из цепочки ассистентов врача, которые не всегда сразу могут понять, что именно хочет увидеть специалист в данный момент. Мы же сделали готовый полноценный продукт, с которым медики работают самостоятельно", - отметил младший научный сотрудник Центра компетенций НТИ на базе Университета Иннополис Михаил Останин.-0-