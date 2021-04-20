Университеты США сделают вакцинацию обязательным условием для проживания в общежитии

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам Йельского и Колумбийского университетов США будет необходимо вакцинироваться от коронавируса для того, чтобы иметь возможность проживать в общежитии. Об этом в понедельник сообщает телеканал Fox News.

Данное требование вступит в силу осенью, когда начнется новый учебный год. Кроме вышеупомянутых вузов подобное решение приняли и другие университеты, входящие в "Лигу плюща" - Корнеллский и Брауновский.

Исключением для применения новых требований могут послужить лишь медицинские или религиозные причины. Колумбийский университет также сообщил, что поможет вакцинироваться студентам, которые не успеет сделать этого до осени.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что вакцинация от нового коронавируса стала доступна всем жителям страны, достигшим возраста 16 лет.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в США превышает 31,7 млн. Число летальных исходов составило 567,6 тыс. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-