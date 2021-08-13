Упавший в Курильское озеро Ми-8 обнаружен на глубине 110 м

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110-111 м, у него отломана хвостовая часть. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет газета "Известия"."Вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 м, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут далее проводиться работы по его более подробному визуальному осмотру и подъему", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".После ЧП власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум на выходные.Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании "Витязь-Аэро", упало в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.Два члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как уточняли медики, у одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени.В Следственном комитете РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). -0-