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22 февраля 2020, 23:09

Управляющая компания прокомментировала факт обрушения в башне Москва-сити

Фото MediaStam
Фото MediaStam

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющая компания "Око Сервис" опровергла информацию об обрушении части наружной стеклянной стены в башне Москва-сити на жилом этаже, сообщает ТАСС.

На техническом этаже проводились плановые ремонтные работы, во время которых отделилась небольшая часть декоративного элемента фасада.

В башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стенаВ башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стена
Машины, припаркованные у башни, были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в одной из башен Москва-сити на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты, произошло обрушение части стеклянной наружной стены. По его словам, близлежащий транспорт эвакуировали, пострадавших в результате ЧП нет.

"На 46-м техническом этаже башни ведутся плановые работы по замене спандереля - глухого декоративного фасадного элемента. Небольшая часть элемента под замену отделилась", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные работы не угрожают жизни и безопасности людей. По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС получили разъяснения управляющей компании.-0-

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