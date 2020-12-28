Ураган "Белла" обесточил десятки тысяч домов во Франции

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Белла", обрушившийся на Европу 27 декабря, обесточил около 34 тыс. домов в центральных и восточных регионах Франции, сообщает Deutsche Welle.

Отключение электроэнергии из-за стихии произошло в провинциях Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте и Эльзас. Скорость ветра, вырывавшего с корнем деревья, достигала 136 км/ч. В то же время на вершине Эйфелевой башни в Париже скорость порывов ветра, согласно замерам, доходила до 145 км/ч.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в отдельных частях Франции ожидаются также сильные снегопады.

Последствия урагана также ощутила на себе и Великобритания, где проливные дожди спровоцировали наводнения. Порядка 1,3 тыс. жителям юго-востока страны было рекомендовано покинуть свои дома на период рождественских праздников. По оценке синоптиков, продолжающийся шторм может привести к дальнейшему повышению уровня воды в реках.-0-