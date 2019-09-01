Ураган "Дориан" у берегов США усилился до максимальной категории

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Дориан" у берегов США усилился до пятой категории. Это максимум по шкале ураганного ветра Саффира - Симпсона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным специалистов, у "Дориана" были максимальные устойчивые ветра 160 миль в час (260 км/ч), и он будет способен нанести катастрофический урон. Колебания интенсивности, вероятно, продолжатся в течение следующих 24 часов, но ожидается, что "Дориан" останется очень сильным ураганом.

В скором времени стихия может затронуть острова Абако на Багамах. Как сообщает Reuters, премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис уже призвал жителей наиболее уязвимых районов временно оставить свои дома, чтобы избежать разрушительного и опасного шторма. Большинство туристов, которые планировали покинуть Багамские острова, уехали до того, как главный аэропорт закрылся 30 августа вечером.

Ожидается, что "Дориан" обрушит на Багамские острова до двух дней проливных дождей, сильных волн и разрушительных ветров, прежде чем нацелиться на материковую часть США. Возможно, что после пересечения Багам ураган повернет на северо-запад и Флорида может быть спасена от прямого удара стихии. Тем не менее население и местные власти готовятся к возможным последствиям непогоды.-0-