Ураган "Дориан" усилился и приближается к побережью Флориды

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона и приближается к побережью американского штата Флорида, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 59 м/с. По последним оценкам, ураган достигнет побережья Флориды к вечеру 2 сентября.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории штата. В ряде прибрежных районов Флориды жителям предписано эвакуироваться, отменены запланированные на выходные занятия и мероприятия в школах.

Оператор ряда электростанций штата Florida Power & Light заявил, что около 16 тыс. сотрудников готовы проводить работы по восстановлению подачи электроснабжения в случае необходимости. Корпорация Chevron эвакуировала часть персонала со своих нефтяных платформ в Мексиканском заливе.-0-