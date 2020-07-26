26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный ураган "Ханна" достиг побережья Мексиканского залива США. В части штата Техас объявлено чрезвычайное положение, сообщает Euronews.

После приближения "Ханны" на к побережью Техаса губернатор штата объявил режим чрезвычайного положения для 32 округов, поскольку скорость ветра составляет 145 км в час.

В настоящее время первый ураган на побережье Атлантики в 2020 году ослаб до 137 км в час, однако есть серьезные опасения, что град и дождь могут стать причиной смерчей. Планируется открытие сотен приемных пунктов для эвакуации по всему штату.-0-