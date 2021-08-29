Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье NHC информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".

"Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории. Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 км/час).

Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре м.

Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный.

"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на $125 млрд.-0-