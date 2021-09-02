Ураган "Ида" унес жизни девяти человек в США

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли из-за наводнений, вызванных тропическим штормом "Ида" в США, сообщает BBC.

Полиция сообщила о гибели шести человек в Нью-Йорке, в том числе в зоне затопления в районах Куинс и Бруклин, а также двух человек в Нью-Джерси. По последним данным, погибли как минимум девять человек.

В обоих штатах введен режим чрезвычайной ситуации. О введении режима ЧС также объявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, город переживает "погодный катаклизм исторических масштабов".

Во многих районах города сильные затопления, из-за чего работа метрополитена и пригородных поездов оказалась практически парализована. Некоторые станции знаменитой нью-йоркской подземки оказались полностью затоплены. Из-за наводнений отменены сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также в Ньюарке, находящемся на территории соседнего штата Нью-Джерси.

На фотографиях и видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видны залитые водой станции метро, дома и дороги. Власти сообщили, что в нью-йоркском Центральном парке всего за час выпали рекордные 8 см осадков.

Полиция Нью-Йорка запретила выезжать на дороги всем машинам, кроме автомобилей экстренных служб. Пожарные сообщают о вызовах из разных районов города.

Ураган "Ида", получивший 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона, 30 августа обрушился на южный штат Луизиана. Около 2 млн человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб мужчина - на его дом упало дерево. Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден.

В настоящее время ураган движется на север Восточного побережья США.

Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. Специалисты предупреждают, что процесс будет идти и дальше, если существенно не сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.-0-