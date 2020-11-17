17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Йота" обрушился на Никарагуа, вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома. Стихия затронула тот же регион Карибского побережья, который всего две недели назад пострадал от столь же мощного урагана. Об этом сообщает Associated Press.

Большая часть пострадавшего региона осталась без электричества, телефонной связи и Интернета. Из-за плохой связи размеры ущерба пока слождно оценить.

"Сообщается о поваленных деревьях и электрических столбах, а также о поврежденных крышах домов и предприятий. Тем не менее, информации о пострадавших и погибших не поступало. Более 40 тысяч человек находятся во временных убежищах", - сказал директор национального агентства по чрезвычайным ситуациям Никарагуа Гильермо Гонсалес.-0-