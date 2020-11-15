Ураган "Йота" усиливается по мере приближения к Центральной Америке

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Йота", сформировавшийся 13 ноября в Карибском море, утром в воскресенье усилился до урагана и движется в сторону Никарагуа и Гондураса, сообщает Associated Press.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составила 140 км/ч, что соответсвует урагану 1-й категории. Однако к тому моменту, как "Йота" достигнет Центральной Америки, скорость ветра значительно усилится.

По прогнозам синоптиков, шторм может повысить уровень воды на побережье Никарагуа и Гондураса до 4 м. Если это произойдет, "Йота" нанесет еще больший ущерб регионам, в которых люди все еще борются с последствиями урагана "Эта".-0-