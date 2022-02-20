Ураган "Юнис" в Европе унес жизни 16 человек

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 человек погибли в нескольких странах Европы, по которым в последние два дня прошел ураган "Юнис", сообщает "Би-би-си".

Уточняется, что в Нидерландах погибли четыре человека, в Польше - тоже четыре, в Британии - три, в Германии и Бельгии - по два, в Ирландии - один человек. Кроме того, многие получили травмы, в частности, в автомобильных авариях, случившихся из-за бури. В северной Франции, например, пострадали 30 человек.

По официальной классификации метеорологов, "Юнис", названная женским именем, попала в категорию штормов, а не ураганов, но, как ее ни называй, она оказалась одним из самых мощных стихийных бедствий такого рода в Европе за последние тридцать лет, отмечает "Би-би-си". В пятницу, 18 февраля, местами были зафиксированы порывы ветра скоростью более 200 км/ч.

Без электричества временно оказались миллионы домов, во многих регионах остановились поезда и прочий общественный транспорт, аэропорты в зоне бедствия отменили сотни авиарейсов.

На северо-западе Польши 19 февраля без света оставались еще около миллиона домохозяйств.

Голландская береговая охрана ищет в Северном море 26 пустых контейнеров - их смыло возле голландского и немецкого берега с контейнеровоза, который шел в Германию. В поисках задействованы вертолеты и буксиры, о контейнерах в море предупреждены и суда, которые находятся в этом районе.-0-