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12 сентября 2020, 23:56

Ураган обрушился на Турцию

Фото Reuters
Фото Reuters

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный ураган обрушился на провинцию Анкара в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление метеорологии Турции. Непогода продлится не менее двух часов.

"Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары, в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее на город Полатлы в 80 км от столицы обрушилась песчаная буря, в результате которой населенный пункт погрузился в полумрак.

В столичном районе Чанкая местами моросит дождь, порывы ветра, согласно данным метеорологов, достигают 7,2 м/с. Видимость над городом значительно ухудшилась.-0-

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