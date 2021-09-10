Ураган "Олаф" превратился в тропический шторм у побережья Мексики

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Олаф" превратился в тропический шторм, двигаясь вдоль тихоокеанского побережья мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Об этом проинформировала в Twitter Национальная метеорологическая служба латиноамериканского государства, сообщает ТАСС.

Центр циклона находится в 100 км от муниципалитета Ла-Пас. Атмосферное явление движется на северо-запад, скорость ветра в его пределах составляет 30,5 м/с с порывами до 39 м/с.

"Олаф" как ураган второй категории достиг Южной Нижней Калифорнии в ночь на 10 сентября. Циклон обрушил на регион сильные дожди, высота волн на побережье в некоторых районах достигала 7 м. Разгул стихии, по имеющимся в настоящее время данным, не причинил серьезного ущерба, однако оставил без электроснабжения почти 60% пользователей штата. Власти приступили к ремонтным работам, в которых задействованы свыше 500 специалистов и 200 единиц техники.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по восточному мексиканскому штату Веракрус. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом. Разгул стихии временно оставил без энергоснабжения почти 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.-0-