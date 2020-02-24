Ураган в Чехии оставил без электричества около 15 тыс. семей

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии из-за сильного ветра без электричества остались около 15 тыс. семей, сообщает чешская газета Lidovе Noviny.

Ураган Julia в воскресенье пересек границы Германии и Польши и добрался до Чехии. На горе Снежка была зафиксирована рекордная скорость ветра - 223 км/ч.

По данным энергетических компаний Чехии, больше всего пострадавших из-за сильного ветра - в Либерецком, Южно-Чешском и Южно-Моравском регионах.

Ураган нарушил и движение транспорта: из-за упавших деревьев остановлено движение поездов на нескольких железнодорожных линиях Среднечешского края. Поезда не ходят между городами Мельник и Мшено, Млада-Болеслав и Баков-над-Йизероу, а также между Збраславице и Малешов в районе города Кутна-Гора.

Вечером 23 февраля пожарные и полицейские ликвидировали последствия урагана в пражском районе Жижков, где сильный ветер обрушил часть крыши жилого дома, находящегося на реконструкции. Упавшие доски и балки повредили несколько припаркованных на улице автомобилей.-0-