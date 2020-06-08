Ураган в Польше оставил без света более 20 тыс. домов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате урагана, который прокатился по всей территории Польши минувшей ночью, без электричества остались более 22 тыс. потребителей, сообщает "Радио Польша".

В Центре безопасности Польши сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Мазовецком, Лодзинском и Подляском воеводствах. Так, в Мазовецком воеводстве без электричества остались 18 тыс. потребителей, в Лодзинском - около 2 тыс., а в Подляском - свыше 1 тыс.

Синоптики предупреждают, что 8 июня в стране ожидаются грозы и порывистый ветер. Соответствующие предупреждения были выданы для восточной, юго-восточной и центральной части Польши.-0-