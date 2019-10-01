Ураганный ветер пронесся по Польше: один человек погиб, 18 ранены

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер пронесся 30 сентября над Польшей. В результате один человек погиб и 18 получили ранения, сообщает польский телеканал TVN Meteo .

Уточняется, что среди раненых - пятеро спасателей, все они были задействованы в уборке упавших деревьев. Как рассказал представитель Государственной противопожарной службы Польши Павел Фрачак, всего за прошедшие сутки спасатели получили более 6,6 тыс. вызовов, связанных с последствиями ураганного ветра.

Около 16.00 (время польское) 30 сентября в районе деревни Новы-Нарт в Подкарпатском воеводстве на юге Польши дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате водитель погиб, два человека были госпитализированы с травмами, еще один пассажир не пострадал.

По всей Польше повреждены 397 крыш, в том числе 246 - на жилых зданиях. Сильнее всего от ураганного ветра пострадали строения в южных и центральных воеводствах Польши.

Вечером 30 сентября замдиректора правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ сообщил в своем Twitter, что сильный ветер вызвал массовые сбои в подаче электроэнергии: около 145 тыс. жителей остались без электричества. Большинство из них - 71 тыс. - в Мазовецком воеводстве. По данным на 6.00 1 октября, без электричества оставались около 27 тыс. человек. Польские спасатели продолжают работу над устранением последствий стихии.

Сильный ветер пронесся 30 сентября по многим странам Центральной Европы. 14-летняя девочка погибла в Словакии из-за падения дерева. Упавшее дерево также стало причиной гибели мужчины в Германии.-0-