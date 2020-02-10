Ураганный ветер в Польше сломал крышу на лыжной станции, погибли два человека

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска (Польша) сильный ветер сорвал крышу здания проката лыж. Два человека погибли, сообщает польское издание Wiadomosci.

Трагедия произошла сегодня около 11.00 по местному времени. Крыша упала на четверых человек. Две женщины тяжело травмированы, были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако одну из них спасти не удалось - она скончалась на месте. Вторая умерла позже в больнице.

Состояние еще двух пострадавших стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия находятся спасатели, медицинские службы (в том числе три вертолета воздушной скорой помощи), а также пожарные и полицейские

Ураган "Сиара" повлек за собой значительные разрушения на территории Польши. По состоянию на утро 10 февраля без электричества оставались 55 тыс. потребителей. Из-за сильного ветра отменены несколько авиарейсов в Варшаве, Вроцлаве, Катовице и Кракове, а поезда следуют со значительными задержками из-за поваленных на пути деревьев. В нескольких регионах на юге страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Как ожидается, ветреная погода с дождем сохранится в Польше до 12 февраля.-0-