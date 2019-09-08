Урагану "Дориан" присвоен статус тропического шторма

8 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ураган "Дориан", несмотря на то, что порывы ветра при прохождении стихии в районе атлантического побережья Канады местами еще достигают значений ураганного уровня, получил статус тропического шторма. Об этом сообщило канадское национальное метеобюро.

Метеорологи уточняют, что "Дориан" сейчас находится в 190 км юго-западнее острова Ньюфаундленд и движется со скоростью 12 м/с в северо-восточном направлении. При этом порывы ветра местами достигают 36 м/с, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира - Симпсона. К середине дня 8 сентября сила ветра ослабеет до 30 м/с - такие значения характеры для тропического шторма.

7 сентября вечером "Дориан" достиг канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Скорость ветра достигала 43 м/с. В результате без света оказались около 500 тыс. человек, были повалены сотни деревьев, сорваны крыши многих домов, а высота волн на побережье при прохождении стихии достигала 15 м. В настоящее время коммунальные службы при поддержке военных устраняют последствия урагана.-0-