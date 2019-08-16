"Уральские авиалинии" выплатят по 100 тыс. рублей незастрахованным пассажирам Airbus A321

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит по 100 тыс. российских рублей незастрахованным пассажирам самолета, аварийно севшего в Подмосковье, сообщает ТАСС.

"Пассажирам, не имеющим страхового полиса, авиакомпания выплатит по 100 тыс. российских рублей каждому", - говорится в сообщении перевозчика.

Ответственность авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшей 15 августа рейс U6 178 Жуковский - Симферополь, застрахована в АО "АльфаСтрахование".

"По всем вопросам в связи с причинением вреда здоровью, утратой багажа, личных вещей просим обращаться в страховую компанию. При наличии медицинских документов, свидетельствующих о получении травм, специалисты свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения", - добавили в авиакомпании.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошли отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, в том числе 19 детей.

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал решение экипажа самолета A321 сесть на поле единственно верным. По его словам, оснований для проверки авиакомпании нет.-0-