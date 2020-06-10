Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Сотрудники экстренных служб у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар, 12 мая 2020 года. Фото

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уральский приборостроительный завод (УПЗ) отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Росздравнадзора.

Эти аппараты использовались в московской и петербургской больницах, в реанимациях которых 9 и 12 мая произошли пожары. Тогда погибли в общей сложности семь пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. После случившегося Росздравнадзор 12 мая на время расследования приостановил обращение и использование всех ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года.

УПЗ решил провести дополнительную проверку на функциональность и безопасность этих аппаратов на основании письма Росздравнадзора о запрете использования, говорится в письме компании от 4 июня. Аппараты будут проверены у производителя или на месте использования и возвращены покупателю, написал УПЗ. Уточняется, что производитель решил провести дополнительные испытания ранее поставленного оборудования при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

"Авента-М" - самая массовая модель российского ИВЛ, которую производит УПЗ холдинга "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в госкорпорацию "Ростех". До начала эпидемии, осенью 2019 года, Российский союз промышленников и предпринимателей сообщал, что российские ИВЛ занимают около 30% рынка. ИВЛ "Авента-М" были в том числе в гуманитарном грузе, который Россия отправила в США в начале апреля, однако США вернули эти ИВЛ в целях предосторожности.-0-