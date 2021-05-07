Урон экономике Японии из-за режима ЧС оценили в $9,2 млрд

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС), о котором власти Японии объявили в пятницу, приведет к увеличению экономических потерь страны до 1 трлн иен (около $9,2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило агентство Кyodo со ссылкой на данные инвестиционной банковской компании Mizuho Securities, сообщает ТАСС.

Специалисты компании подчитали, что распространение действия режима ЧС на три префектуры и продление его в Токио и других районах приведет к дополнительным потерям в размере 600 млрд иен ($5,5 млрд). Изначально урон от режима ЧС оценивался в 400 млрд иен ($3,7 млрд).

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство Японии в пятницу решило продлить действие режима ЧС до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также распространить его с 12 мая до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. 5 мая в стране было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии - 1114. Общее число случаев инфицирования в Японии превысило 628 тыс., более 10,7 тыс. человек умерли.-0-