Уровень безработицы в Австрии достиг исторического максимума из-за пандемии

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Австрии достиг исторического максимума в связи с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

По сведениям службы рынка труда (AMS), количество безработных и участников учебных программ увеличилось на 58,2% - до 571 тыс. человек. Уровень безработицы вырос на 5,5 процентных пункта - до 12,8%.

Отмечается, что кризис отразился на представителях всех возрастов во всех федеральных землях и во всех отраслях промышленности. Рост безработицы отмечается с середины марта.-0-